L'ultimo saluto a Silvano Costa, per quarant'anni tecnico di apparecchiature per ufficio

La Spezia - Si sono svolti oggi nella chiesa di Nostra Signora della Salute i funerali di Silvano Costa, tecnico di apparecchiature da ufficio, scomparso nei giorni scorsi all'età di 63 anni a causa di una malattia incurabile.

Il lutto ha colpito la moglie, le figlie, le sorelle, i cognati, la cognata, i nipoti e i parenti tutti che lo hanno salutato insieme agli amici e ai colleghi nella chiesa di Piazza Brin prima di accompagnarlo verso il cimitero municipale dei Boschetti.



La famiglia Casavecchia ringrazia ancora una volta Costa per la professionalità e la disponibilità dimostrate in quarant'anni di collaborazione con l'azienda che si occupa di vendita e assistenza di attrezzature per l'ufficio e per il commercio.