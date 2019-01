L'ultimo saluto a Gianluca Solinas

La Spezia - Gianluca Solinas se n'è andato in silenzio circondato dal fratello, la cognata, il nipote, gli amici e gli ex colleghi del quotidiano Gazzetta della Spezia al quale aveva dedicato tanti anni. All'ultimo saluto, questa mattina alla camera mortuaria dell'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia, erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, il consigliere Massimo Lombardi. Tanti i volti rigati dalle lacrime per una scomparsa così improvvisa, attoniti i volti di chi non ha ancora realizzato del tutto che Gianluca non c'è più.

Solinas, 53 anni ex giornalista e scrittore, è andato via e basta, senza clamore e funzioni particolari. Chi ha voluto porgergli l'ultimo rispettoso saluto si è fatto trovare ai piedi della cappella dell'ospedale.

Il feretro ha lasciato la camera mortuaria accompagnando Gianluca nel suo ultimo viaggio. Il suo corpo verrà cremato.