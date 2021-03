L'occhio delle forze dell'ordine sui luoghi più frequentati: lotta agli assembramenti

La Spezia - Potenziato il piano dei servizi straordinari di controllo del territorio anticrimine ed anticontagio nel capoluogo ed a Sarzana per il prossimo fine settimana. Si è appena concluso in Questura il tavolo tecnico in cui è stato messo a punto il

dispositivo dei controlli che saranno dispiegati da domani fino a domenica nel capoluogo, interessato anche dalla festività patronale, e a Sarzana, in attuazione di quanto deliberato nel Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica e delle recenti direttive ministeriali. I servizi, disposti con apposita ordinanza del Questore, sono finalizzati ad armonizzare le attività attualmente consentite con il necessario rispetto del cosiddetto distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Operativi nelle 24 ore, i controlli saranno estesi agli snodi della viabilità stradale, autostradale ed alle stazioni ferroviarie anche per la verifica degli spostamenti da fuori regione e fuori comune, che restano vietati salvo alcune fattispecie.



Nel centro storico, pattuglie automontate ed appiedate, rinforzate in alcuni quadranti e aree cittadine, presidieranno gli spazi pubblici in cui si prevede il maggior afflusso di frequentatori, in particolare quelli che sabato scorso hanno fatto registrare significativi assembramenti, su cui si è dovuto operare in modo congiunto, come piazza del Bastione, piazza Sant Agostino, vico delle mura, Loggia dei banchi, via Unione, via Mazzolani, via Firenze e via Milano. Come di consueto, concorreranno nei servizi di prevenzione e vigilanza personale della Polizia di Stato, Questura, Commissariato Distaccato e Specialità, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali, con il prezioso supporto pomeridiano della CRI, nell’ importante opera di sensibilizzazione delle persone al rispetto delle prescrizioni sanitarie.



Nel fine settimana si testerà altresì il beneficio di alcune misure organizzative modulari avviate dal Comune in via sperimentale per migliorare la fruibilità di taluni spazi pubblici e orientare i flussi dei passanti. Lo scopo condiviso in sede di coordinamento è quello di prevenire occasioni di assembramento e di conseguenti azioni repressive, peraltro

fortemente penalizzanti, quali sono le contestazioni delle sanzioni per violazione delle prescrizioni sanitarie che vanno da 400 a 3000 euro, art. 4 DL 19/2020 convertito L 35/2020. Infatti, laddove la dissuasione e la deterrenza non raggiungono lo scopo, scattano di necessità gli interventi sanzionatori degli operatori, come è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della squadra Volante hanno dovuto contestare la sanzione amministrativa in un primo intervento presso i Giardini Pubblici, a margine dell’identificazione di un gruppo di persone, ad un 28enne marocchino e, in Piazza Del Bastione, ad alcuni giovani italiani appena maggiorenni ammassati su di una panchina, proprio perché non indossavano la mascherina protettiva o non la indossavano correttamente.