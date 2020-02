La Spezia - "Attualmente per i contatti non è previsto il tampone, perché per il contatto, per definizione, non ha sintomi. Non sappiamo l'esatto momento del contagio e l'unico modo è il continuo visionamento". Lo ha spiegato nella conferenza stampa in prefettura a Genova l'infettivologo Filippo Ansaldi che ha proseguito: "E' stata messa in campo la strategia dello screening a tappeto".