L'elenco aggiornato delle strade chiuse alla Spezia

La Spezia - Il giorno 29/10/2018 dalle ore 8:30 fino al cessato pericolo hanno vigore i seguenti provvedimenti:



DIVIETO DI TRANSITO

VIALE SAN BARTOLOMEO, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Italia e l’intersezione con Via Valdilocchi, comprese le traverse adducenti al viale stesso;

CORSO NAZIONALE, il sottopasso adducente a Via Fontevivo;

VIA MONFALCONE, tratto compreso tra i due sottopassi ferroviari;

VIA DELLA CONCIA, tutto il tratto;

VIA DEL CANALETTO, il sottopasso adducente a Via Buonviaggio;

VIA CHIODO ECCETTO BUS;

VIA LUNIGIANA, nel tratto compreso tra la rotatoria di Corso Nazionale per 200 metri in direzione centro città

VIA SAN FRANCESCO, nel tratto tra p.le Ferro e il Parco della Rimembranza;

VIA CADORNA, tutto il tratto;

VIA DIAZ, tutto il tratto;

LARGO GIORDANO BRUNO;

VIA MORI, tutto il tratto;

VIA DELLA CANONICA, tutto il tratto;

VIA ALDO FERRARI, nel tratto tra Corso Cavour e Piazzale Montegrappa;

VIA GENOVA, nel tratto tra Via Monfalcone a Viale Alpi;

VIA LEVANTO, tutta la strada;

VIA BRUGNATO;

VIA PORTOVENERE;

VIA S. MARTINO – VIA MAGENTA –VIA MARSALA;

VIA CALATAFIMI;

VIA S. AGOSTINO;

VIA M. ROSSI;

VIA DEL TORRETTO; tratto tra via Manzoni e via Tommaseo;



INTERVENTI IN CORSO

06.41 VIALE FIESCHI OSPEDALE FALCOMATA' ALBERO CADUTO SUL CONTROVIALE

06.56 VIA CASTELVECCHIO ALBERI SU STRADA

07.04 VIA BUONVIAGGIO (FERRO DI CAVALLO) RAMO PERICOLANTE

07.13 VIALE ITALIA QUESTURA PENSILINA ATC DA RECINTARE

07.14 VIA BENEDICENTI 52 LA CHIAPPA CAVO LUCE PI ENEL SOLE PERICOLANTE VICINO A BOMBOLONE GAS

07.15 VIA MILANO ALBERI CADUTI

07.36 VIA CARPENA DI MARINASCO (TRATTO FOCE-CASTE') DOPO LA CENTRALE SMISTAMENTO GAS ACACIA ABBATTUTA SU STRADA

07.44 FOSSITERMI VIALETTO PEDONALE TRA REVERE E DIALMA PIANTA SU FILI LUCE

07.44 INTERSEZIONE AMENDOLA GARIBALDI SEMAFORO LATO FABIANO COMPLETAMENTE GIRATO

07.47 VIA DUINO DOPO LA PALAZZINA ROSA DISTACCO GUAINA

07.48 VIALE ALDO FERRARI 6 ALBERO INCLINATO

07.48 VIA DEL DOMITORIO LAMIERA A PENZOLONI

07.57 VIA FIUME ANGOLO VIA MILANO ALBERI CADUTI

07.58 VIA DEL POPOLO ANGOLO VIA MANTEGAZZA GUAINA SU ALBERO

07.59 VIA XXVII MARZO DAL CASTELLO CADITOIE DA PULIRE MARCIAPIEDE NON PRATICABILE

08.00 CORSO CAVOUR ANGOLO VIA CHIODO TAPPARELLE A PENZOLONI

08.02 VIA BELLINI 13 DAL TETTO DELLA CASA UNA LASTRA DI AMIANTO NEL CORTILE TRA VIA BELLINI E PIAZZALE BOITO

08.05 SCALINATA PEROSI ALBERO CADUTO SU AREA PRIVATA

08.05 VIA DEI PIOPPI TEGOLE CADUTE

08.09 VIA SAN FRANCESCO ALBERO SU STRADA DA TOGLIERE

08.10 SALITA CASTELVECCHIO 24 ALBERO APPOGGIATO SUL PALAZZO LATO MONTE

08.11 PIAZZALE STAZIONE ALBERI CADUTI ALLA STAZIONE

08.12 VIA DEI COLLI 47 SOPRA CATTEDRALE PINO PERICOLANTE DA SOPRA LA GALLERIA SU CAVO DELLA LUCE

08.15 FAVARO PARCO SCUOLA ELEMENTARE ALBERI CADUTI ALL'INTERNO DEL PARCO

08.24 VIA PORTOVENERE SENZA LUCE

08.30 VIA NAPOLI 122 DISTACCO DI INTONACO

08.31 STAGNONI VOLATA LA GUAINA E LA SCOSSALINA

08.32 PIAZZA CONCORDIA BAR PIPER CORNICIONE PERICOLANTE

08.33 VIA DELLA MARINA ALBERO CIMITERO CADUTO IN PARTE SU STRADA

08.35 VIA DELLA MARINA 14 CADUTA COPERTURA TETTO

08.37 VIALE SAN BARTOMEO CORSIA INVASA DA CANNE PRIMA DI RUFFINO DIREZIONE LERICI

08.38 VIA DELLA LOBBIA 6 CAVO PENZOLANTE (TELECOM?)