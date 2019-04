L'arsenale è solo da esposizione, ma in casa c'è la coca

Artificieri e uomini delle Volanti impegnati nella perquisizione di una abitazione nel quartiere di Mazzetta. Non c'è pericolo derivante dalle armi, ma la convivente del proprietario di granate e bombe inerti consegna due dosi di povere bianca.

La Spezia - Il personale della questura stava per ritornare verso la sede di Viale Italia con un verbale che certificava la non pericolosità di quello che sulle prime aveva dato l'impressione di essere un vero e proprio arsenale. Ma a cambiare l'epilogo della perquisizione ci ha pensato la padrona di casa, consegnando agli agenti due involucri di plastica contenenti polvere bianca.



E' accaduto questa mattina, dopo che gli artificieri e il personale delle Volanti coordinato da Lorenzo Mulas si erano recati in una abitazione di Via Lunigiana in cui in un precedente intervento erano state notate numerose suppellettili somiglianti a granate e bombe a mano. Dopo la segnalazione avvenuta nei giorni scorsi è scattata la perquisizione per evitare che ci fossero armi da guerra senza autorizzazione.

Nel corso della perquisizione la convivente dell'uomo proprietario delle munizioni ha mostrato tutte le armi presenti in casa, tutte inerti, senza alcun pericolo e di libera vendita.

Ma, come detto, l'esito della perquisizione doveva essere diverso, visto che la donna ha consegnato due involucri di cocaina spiegando che si trattava di sostanza per uso personale. La donna è stata segnalata all'autorità amministrativa come assuntore, mentre le analisi confermavano che si trattava di 1,32 grammi di cocaina.