L'anticiclone si espande e da noi tornano giornate di sole

La Spezia - La rotazione del flusso dai quadranti settentrionali favorisce ampie schiarite sulla costa, seppur con residui addensamenti irregolari specie sul centro della regione. Nubi più diffuse e insistenti sui versanti padani dove non si escludono locali piovaschi nelle prime ore. Umidità su valori medi. Venti settentrionali moderati o localmente forti su Centro-Ponente e sui rilievi, in temporanea attenuazione nel corso della giornata; deboli o moderati altrove in temporanea rotazione dai quadranti occidentali nelle ore centrali e pomeridiane. Mare generalmente poco mosso, stirato sotto costa; mosso al largo e sui capi esposti di Ponente.



(fonte Arpal)