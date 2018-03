L'allerta arancione se ne va, ferrovie in affanno

Previsioni confermate. Domani allerta gialla.

La Spezia - Cesserà alle 15.00 l’allerta arancione sulla Liguria: sia sulla costa che nell’entroterra di Genova e in quello savonese che, dalle 15 alle 18, sarà declassata ad allerta gialla. Una ripresa dei fenomeni è prevista per domani, a partire dalle 6, con una nuova allerta gialla nell’interno del Genovese e arancione nell’interno del Savonese, per poi chiudersi definitivamente alle 15. Sono questi gli ultimi aggiornamenti meteo comunicati questa mattina nel corso del nuovo punto stampa nella Sala della protezione civile regionale alla presenza dei previsori ARPAL, del Presidente di Regione Liguria, dell’assessore regionale alla Protezione civile e del Sindaco di Genova.



Il Presidente ha sottolineato le criticità che si sono determinate in mattinata e nella notte, soprattutto a causa del fenomeno del gelicidio in più parti e per la neve nel Savonese e quanto mai opportuni sono stati gli appelli di ieri per evitare gli spostamenti. Autostrade stanno aprendo e chiudendo a singhiozzo in tutta Italia, anche se le autostrade liguri sono tutte aperte, solo nella notte chiuso un tratto nei pressi di Sestri Levante.



La situazione più difficile – ha ricordato il Presidente – è stata quella delle ferrovie che al momento sono tutte interrotte per il gelicidio. A disposizione degli utenti sui convogli sono stati messi i volontari della Protezione civile perché possano intervenire. Sicuramente ancora una volta si è posto il problema dell’adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria, non adatta a sopportare i fenomeni del ghiaccio.



L’assessore regionale alla Protezione civile ha ricordato il buon funzionamento della macchina della Protezione civile e l’estrema puntualità delle previsioni, con un anticipo anche di 24 ore.



Nel corso della notte nuove precipitazioni hanno iniziato a interessare la regione assumendo carattere nevoso sul Centro-Ponente e sui versanti padani.

La costa tra il ponente genovese e Savona è attualmente interessata da precipitazioni nevose con temperature che si attestano poco sopra lo zero.

Sulle restanti aree costiere le temperature registrano valori maggiori e sono interessate da piogge diffuse.

Nelle prime ore della mattina sono state registrate gelate e locali episodi di gelicidio anche a bassa quota e nell'area genovese.

A causa delle temperature prossime allo zero e delle precipitazioni in atto saranno possibili nelle prossime ore ancora gelate e fenomeni di gelicidio.

Si attende una graduale attenuazione dei fenomeni a partire da metà giornata.





VENTI

Venti dai quadranti settentrionali ancora sostenuti al mattino tra Genova e Savona con raffiche di burrasca in graduale attenuazione nel corso della giornata.



Temperature sotto lo zero sui versanti padani, intorno allo zero sulle coste tra Genova e Albenga, superiori ai 4°C sulle coste di Ponente e di Levante.

Mare tra mosso e molto mosso in aumento in serata fino ad agitato in particolare sulla costa di Levante.



MACCHINA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Risultano accreditati attualmente 142 volontari di Protezione civile a livello locale; sono ancora attivi 52 Centri Operativi Comunali.



La Sala Operativa Regionale è attivata con la presenza del personale Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Volontari del Coordinamento e dell’Associazione Radioamatori sino a cessate esigenze.

Il Polo regionale di Protezione civile di Villanova d’Albenga (Sv) è aperto sino a chiusura allerta.



VIABILITA’



Sulla rete ANAS, il blocco sulla SS1 Aurelia nel Comune di Moneglia, che era chiusa da stanotte sul Bracco per camion intraversato, è in via di risoluzione.



Tale situazione ha determinato gravi problematiche di traffico sulla viabilità locale della provincia della Spezia.



Sulle altre province non sono state segnalate situazioni di particolare criticità.



RETE AUTOSTRADALE



In mattinata problemi su tutta la rete autostradale per le nevicate intense. In particolare tra Albisola e Genova (A 10) e sulla A 26 tra il bivio per la A10 e Ovada e sulla A7, tra il bivio A12 e Novi Ligure. Ancora in corso deboli nevicate sulla A10 tra Varazze e Savona e sulla A6 tra Marene e il bivio per la A10.



Per le intense nevicate in atto, in mattinata disposto blocco dei mezzi pesanti superiori a 7,5 t sulla A7 nel tratto da Genova Bolzaneto al bivio di Novi Ligure in entrambe le direzioni e sulla A26 tra il bivio per la A10 e bivio Diramazione Predosa-Bettole. Sulla A26 in atto il cadenzamento dei veicoli in entrata.



La A12, chiusa nel tratto La Spezia/Sestri Levante nella notte, è stata riaperta.



La A10 è stata riaperta nel tratto Pietra Ligure-Savona verso Genova dopo l’incidente occorso in mattinata, con code molto sostenute..



FERROVIE



Il Gruppo FS Italiane ha comunicato l’attivazione, per la Liguria, del Piano Neve:



In mattinata totale blocco della circolazione, causa ghiaccio, sulle linee di alimentazione, sulle linea Savona/Genova, Milano/Genova, Ventimiglia/Torino e ritorno. I convogli sono stati fermati nelle stazioni, con gravi ripercussioni su tutto il traffico ferroviario intorno al nodo genovese.