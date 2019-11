La Spezia - Una frana ad Arcola ha interrotto la viabilità. Intanto a valle il fiume Magra rimane sotto la lente mentre ad Ameglia il sindaco De Ranieri ha detto ai cittadini di adottare tutte le misure di autoprotezione. A Fiumaretta però si è consumata una scena particolare, alcune persone sono state avvistate mentre approfittavano del forte vento per fare kitesfurf.

Proprio dal Comune di Arcola arriva una comunicazione: "Resta interrotta per frana la viabilità su Via Trina tra la scalinata di ingresso al centro storico di via Valentini e la strada di ingresso al parcheggio degli Spiazzi. I mezzi di soccorso sono al lavoro per rimuovere terra e detriti dalla carreggiata. La via provinciale che sale dal Termo e Via Romana sono attualmente le uniche vie per raggiungere il borgo di Arcola".

Nel frattempo l'assessore Giampedrone ha dichiarato: "Passata la piena del Magra ragioniamo subito di un declassamento della rossa in anticipo sulle 24. Attendiamo ancora qualche ora che vada tutto bene".