Kebabbaro senza termometro, multa da 2mila euro

La Spezia - Una multa da duemila euro. Tanto può costare non misurare con strumenti appropriati la temperatura alla quale si conservano i cibi poi venduti ai clienti. Lo ha scoperto un esercizio che vende kebab, sanzionato ieri notte proprio per mancanza di un termometro. Serata di controlli sui locali per Polizia di stato, Guardia di Finanza, Polizia municipale, Carabinieri e Asl quella di ieri. In totale controllati sette esercenti.

In un di questi, un bar del centro storico, è stato ritrovato un bastone telescopico. Era stato nascosto da un avventore poco prima, quando ai carabinieri era peraltro arrivata la segnalazione di un litigio in atto. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà.