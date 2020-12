Karaoke e ballo stipati e senza mascherina, chiusi due locali

La Spezia - L’ultimo weekend prima di Natale ha visto il massimo dispiegamento di forze a presidio del territorio, dagli snodi della mobilità stradale, autostradale e ferroviaria al centro cittadino, in attuazione del Piano operativo interforze varato dalla Questura della Spezia in attuazione delle nuove restrizioni per il contenimento del contagio. In tale ambito, il Questore ha altresì disposto mirati controlli amministrativi, in particolare in locali già sanzionati in fase 2 e 3 per violazioni delle prescrizioni sanitarie.



Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 dicembre, al termine del briefing operativo congiunto in cui sono stati definiti obiettivi e strategie di intervento, personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, unitamente a più pattuglie della Polizia Locale, ha dato così inizio ad una serie di controlli amministrativi a pubblici esercizi e circoli privati del capoluogo, servizi diretti dal Commissario Simonini. Inizialmente veniva controllato un circolo privato cittadino che risultava aperto, nonostante sia tuttora vigente la norma che prevede la chiusura dei circoli ricreativi. All’interno risultavano presenti dodici avventori, che si stavano intrattenendo in un karaoke, molti dei quali privi dei previsti dispositivi di protezione individuale, non rispettosi del distanziamento interpersonale, intenti a bere e a cantare. Dopo aver identificato tutti i presenti, il funzionario procedeva a sanzionare la titolare con 400 euro di multa e con l’immediata chiusura del circolo.



Verso le 17.30 le pattuglie, parte in borghese e parte in uniforme, si spostavano presso un noto pubblico esercizio nella periferia del capoluogo. Avendo sentore della presenza di numerosi avventori, il personale procedeva a presidiare i diversi ingressi del locale e all’atto dell’accesso, sorprendeva circa settanta persone, intente a bere e a ballare, la maggior parte delle quali risultava priva della mascherina di protezione e assolutamente incurante del distanziamento interpersonale. Assenti anche in più punti la cartellonistica sanitaria con le previste indicazioni sui divanetti sul distanziamento. Lo stesso titolare si rivolgeva al personale procedente con la mascherina di protezione completamente abbassata.

Spenta la musica ed accese le luci, all’esito delle ricognizioni del caso, il funzionario di polizia ha proceduto a sanzionare il titolare del locale ai sensi dell’articolo applicando la sanzione accessoria della immediata chiusura dell’attività per cinque giorni. Le persone venivano fatte distanziare per procedere all’identificazione in sicurezza e successivamente venivano fatte uscire ordinatamente.



In relazione alle singole violazioni della normativa anticontagio attribuite agli avventori presenti nei suddetti locali, così come rilevato direttamente dagli agenti e come documentato dal personale della Polizia Scientifica presente al momento dell’ingresso, sarà dato corso sin dai prossimi giorni alle conseguenti contestazioni di ulteriori sanzioni amministrative. Le multe che raggiungeranno i singoli avventori che hanno omesso l’uso della mascherina o che non hanno osservato il previsto distanziamento sociale sono pari a 400 euro a persona.

Inoltre, spiegano dalla Polizia, trattandosi di locali gestititi e frequentati nella quasi totalità da cittadini dominicani già sanzionati in più occasioni dalla Divisione Polizia Amministrativa, in ragione dell’inasprimento delle misure previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, è stata interessata l’ASL 5 per gli eventuali profili di specifica competenza.



Il circolo privato era stato già sanzionato e chiuso per cinque giorni dalla Questura a seguito di un intervento notturno delle Volanti il 21 ottobre scorso, mentre il pubblico esercizio in periferia già il 22 agosto 2020 era già stato sanzionato e sottoposto al provvedimento di chiusura, anche qui, per cinque giorni. Il titolare di quest’ultimo era inoltre stato poi sanzionato con 400 euro di multa lo scorso 27 novembre, durante un ulteriore controllo anti covid, trovandosi all’esterno di altro pubblico esercizio del centro cittadino, dove si stava intrattenendo sprovvisto di dispositivi di protezione individuale.