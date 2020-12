Ivana Costi, sparita nel nulla. Appello anche su Chi l'ha visto

Forte preoccupazione da parte dei familiari che la cercano e che si sono attivati anche con la trasmissione di Rai3, in onda ieri sera.

La Spezia - Fiato sospeso per Ivana Costi, 78 anni, residente a Carozzo e scompasa nella giornata di ieri. La donna ieri pomeriggio si era allontanata dalla propria abitazione per raggiungere uno studio medico nella prima periferia della Spezia, nella zona dell'Oviesse. Poco dopo le 15 però di lei non si sono avute più notizie. Forte preoccupazione da parte dei familiari che la cercano e che si sono attivati anche con la trasmissione Chi l'ha visto. Proprio durante la puntata di ieri da parte della conduttrice Federica Sciarelli è partito l'appello a ritrovarla. Ivana Costi al momento della scompasa indossava un giaccone pesante e trapuntato nero, un paio di pantaloni grigi. L'ultimo avvistamento è stato nella zona del Parco della Maggiolina, quindi, nei pressi di Viale Italia.