Ivana Costi è stata ritrovata

La Spezia - Sospiro di sollievo per Ivana Costi, la donna di 78 anni sparita nel pomeriggio di ieri alla Spezia, nei pressi di Viale Italia. Dal momento in cui è partito l'allarme non si sono fermate un attimo le ricerche tanto che della vicenda ha parlato nella tarda serata di ieri anche la trasmissione Chi l'ha visto, su Rai 3. La donna una volta ritrovata in nottata, lasciata dal marito in uno studio medico della Maggiolina per una visita, si era poi allontanata dallo studio, senza avvisare alcuno. Proprio il congiunto aveva subito chiesto aiuto in Questura e gli equipaggi di controllo del territorio hanno perlustrato il territorio cittadino fino all’una e mezza di questa notte, quando, finalmente, la donna è stata ritrovata, in buone condizioni. L’anziana signora, dopo essere stata rifocillata, ha potuto fare ritorno a casa insieme al marito. La conferma è arrivata questa mattina con la testimonianza della nipote confermata dagli uffici della Questura: "Fortunatamente è stata ritrovata nella notte. Vorremmo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a condividere la notizia, voi giornalisti e un grazie particolare anche alla Polizia. Buone feste a tutti".