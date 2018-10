Istinto di nonna, protegge il nipote cadendo e riporta sette fratture

Una donna di 55 anni è scivolata sulle scale, operata alla gamba sinistra.

La Spezia - Ha sacrificiato la propria incolumità per evitare che il nipotino di soli due anni riportasse ferite. La vicenda risale al giorno della Festa dei nonni e vede suo malgrado protagonista una signora di 55 anni. Si trovava in casa alla Foce con in braccio il nipote di circa 18 mesi quando, affrontando le scale per raggiungere il piano inferiore dell'abitazione ha accidentalmente subito una storta che le ha fatto perdere l'equilibrio. In una frazione di secondo ha istintivamente preservato l'incolumità del bimbo, stringendolo saldamente a sé e attutendo la caduta con il proprio corpo. Il gesto, che ha lasciato il piccolo illeso, non le ha però permesso a sua volta di protendere le braccia per evitare di ferirsi gravemente.



Fortunatamente aveva con sé il telefono cellulare, che saggiamente portava sempre in tasca. Dolorante e impossibilitata a muoversi in fondo alla scalinata, ha avvertito una vicina e il 112 che sono arrivati in suo soccorso insieme a un'ambulanza della Pubblica assistenza. La nonna coraggiosa ha riportato una frattura scomposta in ben sei punti di tibia e perone della gamba sinistra insieme alla frattura del gomito sinistro. E' stata ricoverata nel reparto di ortopedia, operata alla gamba malconcia alla quale sono stati applicati dei chiodi.