Isola ecologica degli Stagnoni circondata da discariche abusive

La Spezia - Nei pressi dell'isola ecologica degli Stagnoni la situazione è ritornata insostenibile.

"Lo scenario è surreale - racconta un utente a CDS - e non sembra nemmeno di essere in Italia. Mentre i cittadini fanno la coda, anche per oltre un'ora, sei nomadi importunano gli occupanti di ogni mezzo che si avvicini chiedendo di prendere il materiale a bordo. Estenuati dall'attesa, dal caldo e dall'insistenza di queste persone gli automobilisti cedono. Ma i nomadi alla fine tengono per loro solamente i materiali di interesse, come metalli o altre tipologie di articoli, e poi abbandonano tutto il resto ai piedi di una recinzione, che è ormai diventata una discarica".



Il cittadino, che si era recato agli Stagnoni per conferire degli scarti di lavorazione di legname, ha cercato di contattare le forze dell'ordine e la Polizia municipale, ma alla fine nessuno è intervenuto.

"Fanno quello che vogliono, come se tutto fosse normale - prosegue l'utente - e non ci sono telecamere. Basterebbe una pattuglia, anche in borghese, che chieda a queste persone il formulario dei camion che usano. Dubito che lo abbiano, e in questo caso scatterebbe il sequestro del mezzo. E se accadesse ogni volta, forse smetterebbero di importunare i cittadini e dar vita a discariche".