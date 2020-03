Irpinia, Friuli, Da Vinci, alluvioni e terremoti: addio al pompiere Oscar Bandini, sempre in prima linea

La Spezia - "Alle ore 7,00 del 29 marzo 2020

nella sua abitazione assistito dalla moglie Giovanna e dai figli Diego, Raffaella e Stefano è morto il Capo Reparto in pensione Oscar Bandini classe 1944

Non poter onorare come si conviene questo nostro collega, che è stato un grande Pompiere, e non poter abbracciare i suoi famigliari ci riempie di grande tristezza.

Lo ricordiamo cosi:

Oscar, entra nel C.N.VV.F. nel 1964 con il 41° corso Allievi Vigili Volontari (si poteva fare il servizio militare nel Corpo dei Vigili del Fuoco); dopo il corso di 4 mesi viene trasferito per otto mesi al distaccamento presso l'Isola d'Elba, e si congeda al Comando di La Spezia nel 1966; rimane in servizio per altri tre mesi con la funzione di Vigile Discontinuo a causa degli eventi in corso (alluvione di Monterosso – alluvione di Firenze.)

Nel 1967 entra nel C.N.VV.F. in qualità di Vigile Temporaneo e l'anno successivo passa definitivamente in servizio permanente, ove svolge l'attività ordinaria di Vigile del Fuoco.

Uomo di grandi valori, si impegna sia politicamente che sindacalmente per migliorare la qualità del servizio in termini di sicurezza del personale e per migliorare l'efficienza della risposta operativa per il soccorso alle popolazioni.

Nel 1980 vince il concorso da Brigadiere, dopo un corso di sei mesi alle Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, dove partecipa anche al 1° corso per Istruttori Professionali.

Nel 1985 effettua il passaggio alla qualifica di Capo Reparto.

Partecipa alle grandi calamità sempre inserito nelle prime squadre intervenute:

– Alluvione di Monterosso 1966

– Terremoto della Sicilia 1968

– Terremoto del Friuli 1976

– Terremoto dell' Irpinia 1980

– Terremoto Umbria-Marche 1984

– Frana Diga di Stava 1985

– Alluvione Piemonte 1994

Partecipa ai più grandi eventi nella città della Spezia:

1969 Incendio Carro cisterna Raffineria Shell

1971 Incendio Traghetto Canguro Fulvo

1980 Incendio Nave Leonardo Da Vinci

1982 Incendio serbatoio benzina Raffineria SPI (Pianazze)

1983 Incendio nastro trasportatore Enel

1987 Esplosione Borgo Incrociati Genova (dove hanno perso la vita 2 pompieri)

1990 Incendio Chiesa di Portovenere

E a quelli minori, ma non meno importanti, incendi boschivi di Deiva Marina e di Montemarcello.

Viene insignito di numerosi Elogi e attestati di Benemerenza.

Ma, soprattutto, viene riconosciuto da tutto il personale come un grande Capo, innovatore e profondo conoscitore delle tecniche antincendio, il tutto accompagnato da notevoli doti empatiche.

Lo ricorderemmo come uno dei più bravi Pompieri Spezzini.

Ciao Oscar"



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

sezione della Spezia