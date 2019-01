Investito sulle strisce a Mazzetta, 33enne finisce in ospedale

La Spezia - Un giovane di 33 anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi mentre stava attraversando la strada tra Via Via Padre Giuliani e Via XXIV maggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 ed è stato causato da una Renault Clio condotta da una 32enne.

I soccorritori hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito in Radiologia per gli esami del caso, mentre per la giovane sono stati necessari alcuni minuti prima che si riprendesse dallo stato di shock.

Sul posto si sono recati anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale spezzina.