La Spezia - Incidente stradale in serata a Pegazzano. Una donna di 50 anni, di origine dominicana, è stata investita e sul posto è intervenuta la Croce rossa che ha provveduto a stabilizzarla e a trasportarla in ospedale dove è arrivata in codice rosso. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento ed è avvenuto in Via Nazario Sauro questa sera alle 19.30.