Investimento alla Chiappa, Via Genova chiusa

La Spezia - Intorno alle 9 di questa mattina è stata chiusa temporaneamente Via Genova in direzione Foce in seguito ad un incidente che ha anche coinvolto un pedone, seppur in modo non grave. Un furgoncino di colore bianco è finito contro un palazzo e nella circostanza sarebbe rimasto coinvolto anche un tubo del gas. Sul posto presenti i mezzi di soccorso che stanno provvedendo a realizzare i rilievi del caso. L'episodio è avvenuto davanti all'osteria Caran e la strada è ora completamente chiusa dall'autoscala dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale che sta organizzando la viabilità alternativa e anche due autoambulanze che hanno prestato i primi soccorsi.