Investe un anziano durante la lezione di guida, in due all'ospedale

Incidente stradale in mattinata tra Via Sarzana e Via Michele Rossi.

La Spezia - Era sulla strada seguita dal suo istruttore ma qualcosa è andato storto. Sono finiti in ospedale lei e un anziano che in quel momento stava attraversando tra Via Michele Rossi e Via Sarzana.

L'incidente stradale si è verificato questa mattina alle 9.20 quando sulla strada una giovane stava facendo lezione di pratica in sella ad un motociclo. Lei, per dinamiche in fase di accertamento, ha investito un 70enne. Entrambi sono caduti a terra riportando alcune ferite.

La ragazza non ha riportato gravi lesioni, l'anziano è stato trattenuto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e le lastre.



Sulla dinamica farà luce la Polizia municipale, con la sezione infortunistica. E' stato accertato che la giovane stava proseguendo su Via Sarzana in direzione Vezzano sul due ruote, accompagnata dal suo istruttore. Lievi i disagi al traffico. Sul posto anche i soccorritori della Croce gialla della Spezia.