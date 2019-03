Inveisce contro la Municipale e scappa in Piazza Beverini, denunciato

La Spezia - Giocavano a pallone in Piazza del Bastione ma quando gli agenti si sono avvicinati un 21enne del gruppetto ha cominciato a insultarli. È finita con una denuncia per oltraggio e violazione sulla norma dell'immigrazione la giornata di un 21enne dominicano fermato dalla Polizia municipale.

L'episodio risale alle 19 circa quando due agenti, in moto, si sono avvicinati al gruppo per farli smettere di giocare. Da lì a poco sono arrivati gli insulti e il giovane è scappato in Piazza Beverini.

La tensione non si è allentata. Il 21enne è stato fermato con l'ausilio di altri agenti e per lui, senza documenti, è arrivata la denuncia.