Interviene per fermare malintenzionato che stava infastidendo una coppia di turisti

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Gianmarco Medusei esprimono solidarietà all’agente della Polizia Municipale, rimasto vittima, venerdì scorso, di un’aggressione nel centro storico per mano di un uomo che in stato di alterazione psicofisica molestava i passanti. L’agente è rimasto ferito ad una spalla nel tentativo di fermare l’uomo, successivamente arrestato dalla Polizia locale diretta dal comandante Alberto Pagliai. Peracchini e Medusei esprimono dunque la loro vicinanza all’agente che sebbene libero dal servizio non ha esitato a tentare di fermare l’uomo mentre stava infastidendo una coppia di turisti. "Non si tratta, purtroppo, della prima aggressione a danno dei nostri agenti della Polizia Municipale, essendo sempre in prima linea sulle strade cittadine per garantire la sicurezza degli spezzini e dei turisti in visita alla città".