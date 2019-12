Insulto in strada, Polizia seda lite tra un uomo e quattro giovani

La Spezia - “Mongolo!”. Questo lo sgradevole epiteto che un gruppetto di quattro ragazzi avrebbe rivolto a un signore che ieri verso le otto di sera era alla guida della sua autovettura in Corso nazionale, all'altezza dell'Esselunga. Un episodio che ha reso necessario l'intervento di una volante della Polizia di Stato. Gli agenti hanno trovato l'uomo che, fermo all'interno del suo veicolo, indicava i quattro giovani sul marciapiedi accusandoli di averlo bersagliato con l'epiteto prima menzionato, rivolto al conducente per ragioni legate alla guida. L'arrivo degli uomini in divisa ha fatto sì che la lite in corso non degenerasse in qualcosa di peggiore. Le persone coinvolte sono state identificate e la situazione è stata riportata alla calma.