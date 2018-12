Insulti su Facebook, la segretaria Ghiglione sporge denuncia

La Spezia - "Ho deciso di sporgere denuncia". Lo ha annunciato ieri in tarda serata Lara Ghiglione, segretario provinciale della Cgil, attaccatavia social con inaudite violenza e barbarie.



La denuncia per diffamazione partirà, spiega la sindacalista spezzina, "perché voglio che ogni donna e chiunque possa sentirsi libero di esprimere il proprio punto di vista senza subire aggressioni verbali, volgari, violente. Anche chi la pensa diversamente da me. Non voglio vivere in un Paese così. Chiedo e pretendo rispetto non solo per me ma per tutti i colleghi e compagni che svolgono il lavoro di sindacalista con passione, abnegazione e professionalità.

Non siamo noi a doverci vergognare di questo. Dell’eventuale risarcimento ovviamente non terrò nulla per me. Andrà tutto in beneficenza".