Iniziata l'asfaltatura della strada della Foce, dal 17 giugno via ai lavori nella galleria di Marinasco

La Spezia - Hanno preso il via oggi i lavori di asfaltatura di Via Genova, nel tratto che dalla Spezia porta al Passo della Foce. L'intervento sulla ex strada statale 1 rientra nell'ambito delle operazioni di riduzione dei disagi che saranno causati nelle settimane successive a causa della chiusura a senso unico alternato della Galleria di Marinasco, lungo la variante Aurelia, per l'adeguamento degli impianti tecnologici.



I lavori all'interno della galleria prenderanno il via lunedì 17 giugno e fino alla conclusione dell'intervento, sarà istituito il senso unico di marcia, alternativamente in direzione La Spezia (tra le 00 e le 12) e Riccò del Golfo (tra le 12 e le 24), con deviazione del traffico lungo la viabilità alternativa costituita, appunto, da Via Genova.