Infiltrazioni dal tetto al Mazzini, scattano i controlli del Comune

Una segnalazione giunta a CDS nei giorni scorsi raccontava del disagio: "Una stanza che si allaga viene comunque utilizzata per i pazienti".

La Spezia - Una possibile infiltrazione dal tetto che ad ogni acquazzone allaga una stanza al Mazzini di Viale Alpi. Una situazione che parrebbe nota tra molti dipendenti e che giovedì sarà soggetta a un accurato controllo da parte del Comune della Spezia con i suoi tecnici.

A rendere nota la situazione dell'allagamento è una segnalazione giunta alla redazione di Città della Spezia nei giorni fa. Allegata alla lettera, di cui segue uno stralcio, anche una decina di fotografie che mettono in evidenza macchie d'umido, acqua che cola dai muri e una pozzanghera che si è venuta a creare sotto alcuni arredi e attrezzature.

“Sono anni - si legge nella lettera - in che segnaliamo a chi di competenza le problematiche che si presentano ogni qual volta che piove, perché a causa di una perdita presente sul tetto, ci ritroviamo ad affrontare infiltrazioni e allagamenti, soprattutto all’interno di una camera, dove, nonostante si è a conoscenza di tale situazione, viene comunque assegnata per la degenza dei pazienti mettendo in pericolo la loro salute. Nonostante le molteplici segnalazioni non si è mai provveduto a risanare tale perdita per via di presunto amianto sul tetto, ma la situazione è sempre più critica”.



"La struttura è datata e da tempo, precisamente dal 2014, i lavori per la riqualificazione devono andare ad appalto - ha spiegato l'assessore Giulia Giorgi -. Nei giorni scorsi, si è verificata un'altra situazione di infiltrazioni relativa ai servizi igienici per i quali nei prossimi giorni potranno partire i lavori". Intanto giovedì i tecnici dei lavori pubblici del Comune con un controllo congiunto assieme ad Asl provvederanno a fare tutte le verifiche opportune per l'infiltrazione del tetto.