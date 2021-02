Indossiamo i capi da montagna, domenica da zero gradi anche sul Golfo

La Spezia - L'aria molto fredda che stavamo aspettando fa il suo ingresso dai quadranti orientali in Valpadana. E così sul Nordovest dell'Italia molte nubi ovunque, con ultime schiarite mattutine solo sulla Liguria mentre nevicate deboli iniziano a cadere lungo le Alpi occidentali. Arriva Burian insomma e questa sera l'arco ligure sarà caratterizzato da una pioggia fredda che sancirà l'abbassamento delle temperature. Sulla riviera tramontana via via più intensa, con raffiche anche prossime ai 60-70 km/h. Nell'estremo levante confermate le previsioni di un venerdì nuvoloso con piogge per l'intera giornata mentre domani riapparirà il sole accompagnato dal calo termico. Sulla costa lambiremo i 0° ma già sopra i 200 metri il segno sarà negativo preludio ad una domenica tersa e ancor più gelida ma il bel tempo allontana la possibilità di nevicate a quote basse.