Indagini serrate per scoprire chi ha acceso quel maledetto bengala

La Spezia - E' stato ascoltato dai carabinieri di Castelnuovo Monti che stanno indagando per capire chi è stato ad innescare quel petardo che lo ha colpito gravemente. Dopo il ricovero a Reggio Emilia, il trasferimento d'urgenza e l'operazione all'ospedale di Parma, Federico Campagni è tornato a casa e si è messo immediatamente a disposizione degli inquirenti. Si cerca di incrociare più informazioni possibili: quelle dei testimoni e degli amici di Federico, sentiti in questi primi giorni dell'anno, insieme a quelle fornite dal diretto e sfortunato interessato. Ci sono poi le immagini del drone che sorvolava il lago e il luogo della festa nella notte di San Silvestro per catturare i momenti della festa a fini di promozione turistica. Chi è stato ad accendere quel maledetto petardo dovrà rispondere di lesioni colpose.



Di certo quel bengala non era l'unico ad essere stato acceso dai presunti responsabili dell'accaduto: Federico ha raccontato di aver cercato di allontanarne uno perché lo riteneva pericoloso, ma questo sarebbe partito colpendolo in faccia e quindi all'occhio sinistro. L'intervento chirurgico cui è stato sottoposto nella notte del 1° dell'anno è riuscito ma la funzionalità dell'occhio sinistro è perduta. Le indagini proseguono e l'incrocio delle immagini, anche quelle degli smartphone eseguite da chi si trovava in piazza per festeggiare l'arrivo del 2020, potrebbe portare presto all'individuazione dei responsabili, che potrebbero essere ragazzi spezzini, proprio come Federico e i suoi amici.