Indagine gestione Covid-19, politica tuona: "Troppo silenzio, ora verità"

La Spezia - Ha preso il via in questi giorni un'attività esplorativa volta a far luce sulla gestione dell'emergenza sanitaria da coronavirus in Asl 5. Un'iniziativa stimolata dalle decine di esposti in merito recapitati alla Procura della Repubblica della Spezia, che ha spinto il dott. Antonio Patrono a innescare, attraverso un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, un processo di chiarimento di diversi aspetti. I temi in ballo sono diversi, si va dalla disponibilità di dispositivi di protezione individuale alla questione tamponi, passando per i dati sui contagi tra pazienti e personale sanitario. Strumento di questa attività – alla base della quale non c'è alcuna ipotesi di reato – è un questionario che è stato consegnato ai vertici dell'azienda sanitaria. Via social il consigliere comunale spezzino Luigi Liguori, professione medico, esponente del centrosinistra, ha sottolineato: “Da due mesi cerco un interlocutore nell'amministrazione in grado di dare supporto e chiarimenti su problemi sanitari che stanno provocando smarrimento tra la popolazione, visto che è il sindaco il primo responsabile della tenuta sanitaria della città. Chiaramente non ho ricevuto alcuna risposta, ma che dico alcun cenno di comprensione da parte di un amministrazione sempre più nascosta dietro quel muro di gomma ormai eretto a protezione di chi e di che cosa? Non lo capisco , anzi non lo voglio capire. Oggi però che anche la magistratura si sta muovendo in tal senso ed a loro dovranno rispondere di tutta questa inefficienza e disorganizzazione. Ora non si scappa più”. Il collega Guido Melley rincara: “Abbiamo denunciato senza sosta quello che stava accadendo, abbiamo sollecitato interventi e risposte nel silenzio e nel l’inerzia del sindaco a sua volta incapace di prendere posizione verso Toti, Viale ed i vertici Asl da questi fortemente voluti ed il cui operato, incredibilmente, non è stato messo in discussione. Ora si muove la Procura per le verifiche di competenza. E noi, sul piano dell’attività politica e di rappresentanza della cittadinanza, continueremo ad esigere chiarimenti, risposte e soprattutto assunzione di responsabilità. A chi di dovere, nessuno escluso”. E il capogruppo Pd Marco Raffaelli si chiede “cosa debba ancora succedere. Non penso che, a questi punti, si possa più tacciare di strumentalizzazioni chi ha posto domande sui tamponi, sulla protezione del personale sanitario, sull’organizzazione di strutture distinte per evitare il contagio tra positivi e negativi. E tante altre”.



