Incidenti stradali e guida in stato di ebbrezza nell'anno della pandemia

La Spezia - Nell'anno della pandemia gli incidenti stradali in provincia della Spezia, registrati dagli organi di polizia stradale, sono stati 996, di cui 608 con soli danni a cose, 384 con feriti e 5 con esito mortale. E' questo uno dei dati che emerge dal report annuale dell'incidentalità stradale diffuso dalla Prefettura della Spezia che evidenzia anche le violazioni, le patenti e i veicoli sequestrati.

Nell'anno della pandemia, in una finestra temporale che va da gennaio a settembre 2020, balzano agli occhi violazioni elevate: 21.440. Le patenti ritirate sono state 329 i veicoli sequestrati 209. Le persone fermate e controllate ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza sono state 1971, i positivi 123. L'anno scorso sono state fermate e controllate ai fini dell'accertamento del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: 184 persone. Ai controlli ne sono risultate positive nove.

Dal report si nota anche l'arrivo della pandemia e le varie fasi. A metterlo in evidenza i numeri relativi ai primi due mesi dell'anno, senza restrizioni, e l'andamento in base al passaggio dalla fase 1 alla 2 con l'allentamento delle norme anti contagio. Fatto salvo per le violazioni elevate, perché il mese record è quello di agosto con 3.562 provvedimenti, seguito in una ideale classifica, da gennaio 3169 violazioni.

Nell'analisi del trend, nei mesi del lockdown, diminuiscono anche i controlli su strada a favore di altre operazioni di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del divieto di movimento salvo comprovata necessità.

Questo si traduce in alcuni numeri: nei mesi di gennaio e febbraio ad esempio sono stati fatti un totale di 900 controlli per la guida in stato di ebbrezza, mentre nei mesi di marzo e aprile un totale di 102.

Nei mesi estivi, con un parziale ritorno alla normalità, aumenta il numero di controlli mirati alla guida in stato di ebbrezza con 225 controllate a giugno e 284 a luglio e però i numeri sono quasi dimezzati rispetto a gennaio (534) e febbraio (385).

I dati del 2018 e del 2019. Nel report diffuso pochi giorni fa della prefettura, sono contenuti anche i dati del 2018 e del 2019. Due anni fa, 232 persone furono trovate positive ai test sulla droga, 242 in stato di ebbrezza alcolica. Un totale dunque di 474 persone trovate positive ai test contro gli abusi questo a fronte di un totale di circa 5.036 controlli.

Sempre nel 2019 vennero ritirate 700 patenti di guida.

Nel 2018 furono 673 patenti. Vennero condotti 4621 controlli e 223 furono le persone trovate positive all'alcotest, 261 il test antidroga risultò positivo. Per un totale di 484.

Gli ultimi quattro mesi del 2019, quelli del 2020 non sono ancora disponibili, in merito al report della Prefettura, furono caratterizzati da 8.430 violazioni elevate, 148 patenti ritirate, 122 veicoli sequestrati, 1227 controlli per la guida in stato di ebbrezza nel corso dei quali sono state trovate positive 46 (44 uomini e 2 donne), 59 invece le persone controllate nell'ambito dell'abuso di sostanze stupefacenti. In questo caso ne vennero trovate positive otto. Durante il quarto trimestre dell'anno 2019 furono rilevati dai principali Organi di Polizia Stradale 449 incidenti, di cui 270 con soli danni a cose, 177 con feriti e 2 con esito mortale.