Incidente tra un'auto e uno scooter, 43enne finisce al Pronto soccorso

La Spezia - Sarà il verbale stilato dagli agenti dell'ufficio Infortunistica della Polizia municipale a stabilire la dinamica dell'incidente che si è verificato questo pomeriggio in Via Galvani, nel quartiere di Valdellora.

Lo scontro è avvenuto tra un 43enne in sella a un Honda Sh e una giovane di 27 anni, che si trovava al volante di un Fiat Punto.



Ad avere la peggio, comq sempre in questi casi, è stato il centauro, trasportato al Pronto soccorso da un'ambulanza della Pubblica assistenza.

Sul posto si è portata anche una pattuglia di motociclisti della Municipale, per consentire che i soccorsi fossero portati in sicurezza e per regolamentare il traffico veicolare.