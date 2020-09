Incidente sull'A12, auto si ribalta. Quattro occupanti al pronto soccorso

La Spezia - Incidente stradale questa mattina sull'autostrada A12 Genova-Livorno in direzione del capoluogo regionale ligure. Coinvolta nell'occasione un'auto sopra la quale viaggiavano quattro persone. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto erano le 7.20 e hanno trovato la vettura sottosopra ma tutti gli occupanti fuori dall'abitacolo apparsi da subito in condizioni non gravi. A prestare aiuto gli operatori di Delta 2, la Pubblica Assistenza di Santo Stefano, Romito Magra e Vezzano Ligure. I pazienti sono stati inviati al pronto soccorso degli ospedali della Spezia e Sarzana per gli accertamenti del caso.



Personale del 118 impegnato alla medesima ora anche per soccorrere un ragazzo di 29 anni, investito da bilico. L'uomo, apparso cosciente, ha riportato traumi multipli, al cranio e al bacino, in particolare. Sul posto la Pa di Borghetto e Delta 3, che dopo averlo stabilizzato, lo ha accompagnato nella shock room dell'ospedale Sant'Andrea.