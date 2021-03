Incidente sul raccordo, bimbo di un anno e il fratellino in ospedale

La Spezia - Quattro persone in ospedale, tre auto coinvolte e raccordo autostradale bloccato per tutta la durata degli interventi. E' il bilancio del maxi incidente prima delle 16 di oggi pomeriggio, in direzione Santo Stefano Magra.

La dinamica è in fase di accertamento e tra i feriti ci sono anche una mamma e i suoi bambini di uno e otto anni. E' rimasta coinvolta anche una quarta persona, un uomo, che viaggiava a bordo di un'altra auto.

Non sarebbe da escludere che in realtà si tratti di due incidenti differenti avvenuti a distanza di pochi minuti ma solo le forze dell'ordine potranno stabilire con certezza quanto avvenuto.

Tutte le persone coinvolte sono rimaste bloccate all'interno degli abitacoli dei rispettivi mezzi e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per liberarli. La madre e i bambini sono rimasti bloccati dalla terza auto coinvolta sia dal lato del guidatore che da quello del passeggero. I feriti sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, le loro condizioni di salute sono buone. Il bimbo di un anno è stato protetto dal seggiolino, mentre il fratello maggiore è stato estratto con un giubbino speciale che assicura la colonna vertebrale. Anche l'altro uomo rimasto ferito è stato liberato con la stessa tecnica.

Pesantissimi i disagi al traffico: le auto sono rimaste in coda per tutta la durata dell'intervento, la circolazione è tornata alla normalità dopo le 17.30. Sul posto sono intervenuti: il 118, la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e quella di Santo Stefano Magra, la Croce rossa e di Santo Stefano Magra, Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco.