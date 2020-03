Incidente sul raccordo, auto si ribalta più volte

La Spezia - Questa sera i Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti sul raccordo autostradale che conduce da Santo Stefano alla Spezia per un incidente stradale. Due vetture si sono urtare ed una delle due si è ribaltata più volte. Per estrarre il conducente è stato necessario puntellare la vettura con cuscini pneumatici per permettere al personale sanitario di lavorare in sicurezza. La persona è stata portata al Sant'Andrea in codice rosso. Sul posto la Polizia Stradale, il personale dell'automedica del 118, le Pubbliche assistenze locali.



In particolare il conducente dell'auto ribaltata, vista la dinamica dell'evento, è stato trasportato in codice rosso, dalla Pubblica assistenza di Vezzano con l'equipe sanitaria Delta2, in shock room presso il Sant'Andrea della Spezia.

A causa della colonna formatasi a seguito dell'incidente di cui sopra si è verificato un tamponamento, un chilometro prima, che ha interessato 3 auto. Cinque persone sono rimaste coinvolte e sono state trasportate in codice verde ai Pronto soccorso della Spezia e Sarzana.