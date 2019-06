Incidente stradale in Via Carducci, scooterista in prognosi riservata

La Spezia - Scontro tra uno scooter e un'automobile in Via Carducci oggi pomeriggio alle 17.20. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia municipale e la sezione infortunistica. Stando a quanto si apprende il centauro procedeva in direzione autostrada quando ha impattato con un'auto che stava girando in Corso Naziolale. Ad avere la peggio il motociclista che è stato ricoverato d'urgenza in Pronto soccorso. Ora risulta in prognosi riservata.