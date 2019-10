Incidente stradale in Piazza Verdi, giovanissima ferita a un piede

La Spezia - Brutta avventura per una ragazza adolescente in Piazza Verdi rimasta ferita a un piede per un, possibile e parziale, investimento da parte di un mezzo Atc. La dinamica verrà ricostruita da parte della Polizia municipale. Stando a quanto si apprende, poco prima delle 19, la giovane era nel lato delle poste quando, appunto, per dinamiche da accertare sarebbe stata colpita al piede dal mezzo che doveva raggiungere Porto Venere. Da lì a poco è arrivata l'ambulanza e la giovane è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Il traffico è stato sospeso in Piazza Verdi per circa 30 minuti. La condizioni di salute della giovanissima non desterebbero particolare preoccupazione.