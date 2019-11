La Spezia - Incidente stradale alle 17 in Via Carducci. Tre persone sono rimaste coinvolte e non hanno riportato lesioni gravi. La dinamica è in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti Delta 1, la Pubblica assistenza Croce gialla e Croce rossa della Spezia, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco.

L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo di Lerici. Le persone rimaste ferite sono state accompagnate in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.