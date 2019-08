Incidente stradale alle gallerie di Lerici, scooterista in ospedale

La Spezia - Incidente stradale alle gallerie di Lerici in direzione la Spezia. Una scooterista è finita in ospedale dopo un volo di venti metri. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale e l'incidente è avvenuto alle 11.15. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il sinistro, di fatto la donna è volata via dallo scooter riportando diverse ferite e rimanendo cosciente. L'autista dell'altra vettura coinvolta era visibilmente scosso.

Tra i primi a prestare soccorso un agente della Polizia locale, fuori servizio che assieme alla centrale di Via Lamarmora ha coordinato i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche la Stradale e la Pubblica assistenza di Lerici che ha stabilizzato la donna, dolorante, e l'ha trasportata in codice rosso al Sant'Andrea della Spezia.

In un primo momento la galleria è rimasta chiusa, poi riaperta e a senso unico alternato e richiusa per facilitare i soccorsi. Decine di automobilisti e di turisti di passaggio si sono fermati per capire cosa stesse accadendo.