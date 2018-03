Incidente stradale a Bragarina, coinvolta una famiglia

La Spezia - Attimi di paura per una famiglia a Bragarina. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale alle 14 di oggi pomeriggio.



La famiglia che arrivava dall'intersezione di Via Carducci, a bordo della loro auto Pegeout, è entrata in collisione con una Toyota Aygo. Una delle due auto è andata in testacoda e a quel punto è rimasta coinvolta anche una Lancia Y. Nessuno è rimasto ferito, la dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione.