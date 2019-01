Incidente notturno, auto si ribalta nell'Umbertino

La Spezia - Incidente stanotte nel Quartiere umbertino. Protagonista un'automobile che, verso le tre, si è ribaltata all'incrocio tra Via Napoli e Via Bixio. Al momento non si conoscono le cause del sinistro. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorsi. Secondo quanto appreso non ci sarebbero feriti di particolare entità.