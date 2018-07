Incidente mortale all'Acquasanta, la vittima ha 24 anni

Il giovane guidava la sua moto verso il centro città quando per cause ancora da accertare ne ha perso il controllo ed è finito contro un muro.

La Spezia - Tragico incidente poco prima delle 18 di oggi sulla strada dell'Acquasanta tristemente nota per fatti analoghi. Un ragazzo di 24 anni, Fabricio Roberto Murillo Gutierrez, di origine ecuadoregno e residente nel Quartiere Umbertino, ha infatti perso la vita in seguito ai gravissimi traumi riportati.



Per cause ancora da ricostruire il giovane, che proveniva da Porto Venere verso il centro città, ha perso il controllo della sua moto Yamaha 125 ed è andato a sbattere contro un muro. Il mezzo ha invece continuato la sua corsa sull'asfalto fermandosi una quindicina di metri dopo sulla carreggiata opposta dove una macchina è riuscita a fermarsi prima di colpirla. Il ragazzo è stato subito soccorso dal personale medico giunto sul posto che ha tentato anche un disperato tentativo di rianimarlo ma le sue condizioni sono apparse subito disperate ed hanno reso vana anche la corsa al Sant'Andrea.



Sul posto è giunta anche la Polizia Municipale con il suo comandante Pagliai per i rilievi del caso e soprattutto per gestire una viabilità che sta subendo evidenti e pesanti ripercussioni.