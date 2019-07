Incidente in Viale San Bartolomeo, scooterista in shock room

La Spezia - Grave incidente stradale in Viale San Bartolomeo dove un'auto e uno scooter, per dinamiche in fase di accertamento sono entrati in collisione. Il fatto risale alle 16.18 quando è partita la richiesta di soccorso. Nel violento impatto è rimasto coinvolto un 35enne che riportava un grave politrauma. Sul posto interveniva la Pubblica assistenza di Pitelli e l'equipaggio sanitario di Delta 1 che dopo aver stabilizzato e intubato il paziente sul posto rientrava in codice rosso in shoock room ospedale Sant' Andrea.



(foto: repertorio)