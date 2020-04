Incidente in Via Sarzana, 62enne portato in elicottero al San Martino

La Spezia - Incidente tra un'automobile e uno scooter stamani in Via Sarzana alla Spezia. Il centauro, un uomo di 62 anni, ha riportato un trauma cranio-facciale e numerose contusioni. Il malcapitato, dopo essere stato trattato sul posto, è stato trasportato alla shock room dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia e successivamente trasferito al San Martino di Genova, in neurochirurgia, con l'elicottero Drago. Sul luogo dell'incidente sono intervenuto l'automedica Delta uno del 118 con medico e infermiere e un'ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia. (immagine di repertorio)