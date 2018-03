Incidente in Via Sarzana, 27enne in Pronto soccorso

La Spezia - Uno scooterista di 27 anni è finito in ospedale a seguito di un incidente avvenuto nel pomerggio tra Via del camposanto e Via Sarzana. Per dinamiche in fase di accertamento, da parte della Polizia municipale, una Fiat panda condotta da un 59enne e lo scooter Piaggio sul quale viaggiava il 27enne sono entrati in collisione.



Il giovane è stato trasportato in pronto soccorso. Sul posto oltre alla Municipale anche un'ambulanza e l'automedica. I disagi al traffico sono stati lievi.