Incidente in Via Fiume, scooterista 38enne in codice rosso

La Spezia - Incidente stradale nel pomeriggio in Via Fiume. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale uno scooter è entrato in collisione con un'auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del due ruote che è finito in codice rosso, poi trattato in shock room, all'ospedale civile Sant'Andrea.

A rimanere ferito è un 38enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, l'automedica delta 1 e la Croce rossa della Spezia.

Il traffico ne ha risentito per tutta la durata dell'intervento. Prima del ponte della Scorza si sono incolonnati anche tre mezzi pubblici.