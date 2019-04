Incidente in Vale Italia. Traffico bloccato, tre feriti

La Spezia - Traffico in tilt su Viale Italia per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 tra Viale Italia e Via Crispi. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della sezione Infortunistica della Polizia municipale tre mezzi sono rimasti coinvolti. Stando a quanto si apprende una motocicletta, sulla quale viaggiavano due ragazzi, e una vettura sono entrate in collisione. La corsa della moto è finita contro un terzo mezzo posteggiato su Viale Italia.



Come detto la dinamica è in fase di accertamento e non sarebbe da escludere che all'origine dell'incidente ci sia una mancata precedenza. Sono finiti in ospedale i due ragazzi minorenni che viaggiavano in sella al due ruote. Entrambi, dotati di casco anche integrale, sono stati sbalzati dal mezzo e uno dei due ha sfondato con la testa il lunotto posteriore dell'auto riportando gravi ferite al volto. La prima vettura coinvolta era condotta da una donna di 58 anni. Tutti è tre sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che con cinque unità operative e un'Autopompaserbatoio ha collaborato in sinergia con il personale sanitario presente sul posto al trattamento dei feriti, che sono stati poi trasportati al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso, e alla messa in sicurezza dello scenario di intervento.

Sul posto anche Carabinieri, personale del 118 con automedica, Pubblica assistenza della Spezia e Pubblica assistenza di Pitelli, il personale Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e la Polizia Locale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.