Incidente fuori dalla Spallanzani, ferita una donna

La Spezia - Incidente stradale all'uscita della Galleria Spallanzani, lato Via Fiume. Per dinamiche in fase di accertamento tre mezzi sono entrati in collisione, due auto e uno scooter. Sul due ruote viaggiava una donna immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale.

Tra i primi a prestare soccorso un agente della Locale e uno della Stradale fuori servizio. Sul posto poi è arrivata la Pubblica assistenza e l'automedica. L'Infortunistica ricostruirà l'intera dinamica. L'incidente risale alle 13.50, il traffico sta subendo disagi in galleria che rimarrà bloccata fino al termine degli interventi.