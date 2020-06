Incidente frontale in galleria, due feriti

La Spezia - ncidente frontale nelle gallerie per Sarbia. L'episodio risale alla serata di oggi e la dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter che procedeva in direzione La Sezia, condotto da un 40enne, e un'auto sulla quale viaggiava una giovane donna.

All'origine dello scontro non sarebbe da escludere un malfunzionamento del due ruote che è finito nella corsia opposta finendo contro l'auto che proveniva in senso opposto.

Automobilista e scooterista sono finiti in ospedale. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto e le ambulanze.