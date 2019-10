La Spezia - Grave incidente stradale all'incrocio tra Largo Fiorillo e Viale Italia poco prima delle 16. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale un'automobile e uno scooter sono entrate in collisione. Sui fatti farà chiarezza l'Infortunistica. Il giovane alla guida dello scooter è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Sul posto è arrivata la Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia e la Municipale. Sul tratto stradale si sono registrati disagi per tutta la durata dell'intervento.