La Spezia - Incidente frontale all'incrocio tra Via Carducci e Via della Pianta. Per dinamiche in fase di accertamento due automobili sono entrate in collisione frontalmente. Sul tratto si è venuta a creare una lunga coda e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le automobili coinvolte e la Polizia municipale per in rilievi e la regolamentazione del traffico.



Notizia in aggiornamento